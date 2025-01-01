В Перми не могут поймать сбежавшего из питомника волка Поделиться Твитнуть

В Перми зафиксирован побег волка из закамского приюта, специализирующегося на содержании животных. Информацию распространили сотрудники организации «Антидогхантер».

В Telegram-канале защитников животных появилось сообщение о том, что в Закамске сбежало животное, представляющее собой гибрид волка и собаки. Предполагается, что он может находиться в окрестностях улиц Причальной, Кировоградской и района Оборино.

Власти предупреждают жителей о потенциальной опасности при встрече с животным и настоятельно не рекомендуют предпринимать попытки его самостоятельной поимки. Отметим, что волк находится на свободе уже в течение трёх суток.

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