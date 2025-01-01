Почти половина жителей Перми одобряют идею запрета принудительных субботников Поделиться Твитнуть

Антон Орлов, руководитель Института исследования актуальных политических вопросов, обратился в Министерство труда с инициативой о введении запрета на обязательное участие сотрудников в субботниках, проводимых работодателями. SuperJob провёл опрос среди жителей Перми, чтобы выяснить, как они относятся к этой инициативе.

Результаты социологического исследования показали, что 45% жителей Перми одобряют идею запрета принудительных субботников, в то время как 26% считают, что подобный запрет нецелесообразен.

Запрет активнее поддерживают мужчины, чем женщины. Против обязательного участия в субботниках также выступают работники с доходом до 50 тыс. руб. (58%). Сторонники запрета считают субботники устаревшей практикой и требуют оплаты труда или предоставления отгулов, предлагая нанимать специалистов по уборке вместо того, чтобы привлекать к ней квалифицированных сотрудников. Противники запрета, напротив, считают коллективные мероприятия полезными, подчеркивая, что они должны проводиться в рабочее время, а не в выходные дни.

Среди тех, кто сталкивается с организацией субботников на своих рабочих местах, половина (50%) выступает против такой практики, а 34% — поддерживают её.

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