Представлен новый трейлер пермского хоррор-проекта с мистическим уклоном Поделиться Твитнуть

фото пермской студии «Мортёшка»

Трейлер игры «Лихо одноглазое» (12+), разработанной пермской студией Morteshka, был показан на фестивале Games From Russia, сообщает телеграм-канал «IT Пермь».

Релиз полной версии игры запланирован на лето 2025 года, хотя изначально выход ожидался в 2024 году. Демо-версия стала доступна для ознакомления осенью 2023 года, а дебютный трейлер был опубликован в августе прошлого года.

Игра описывается как фолк-хоррор в мистическом сеттинге, включающий элементы решения головоломок и вдохновлённый мрачными народными преданиями. В центре сюжета — история кузнеца, который отправляется в лес, чтобы пробудить Лихо. В анонсе говорится, что игроку предстоит решать головоломки и освещать себе дорогу спичками, чтобы избежать печальной участи.

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