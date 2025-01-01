За год предприятия Пермского края посетили 115 тысяч промышленных туристов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край стал участником II Всероссийского туристического конгресса «Ворота Русского Севера», организованного в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году центральной темой форума был выбран промышленный туризм.

В ходе форума Министерство по туризму Пермского края презентовало свои достижения в сфере промышленного туризма, представив успешные примеры организации посещений предприятий региона для туристов. По данным ведомства, в 2024 году промышленные объекты Пермского края посетили 115 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовались кондитерская фабрика «Пермская», компания «Промобот», Пермская печатная фабрика «Гознак», предприятия группы «ЛУКОЙЛ», Краснокамская фабрика деревянной игрушки и производитель кукурузных палочек «Кумир».

Заместитель гендиректора ВНИЦ R&C Алексей Чуваев подчеркнул, что развитие промышленного туризма и проведение мероприятий в регионе свидетельствуют об экономической стабильности, инвестиционной привлекательности и благоприятных условиях для ведения бизнеса. Он отметил, что деловые туристы тратят в 3-4 раза больше обычных, а мультипликативный эффект от промышленного туризма может достигать соотношения 1:7.

В 2024 году Пермский край подтвердил свой статус центра деловой активности и профориентации. Благодаря своему событийному потенциалу регион вошел в первую десятку общероссийского рейтинга, составленного ВНИЦ R&C.

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