Жалоба на нарушении жилищных прав сироты в Пермском крае взята на контроль главой СК Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку в связи с жалобой о нарушении прав на жильё сироты в Пермском крае.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в онлайн-приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» обратилась девушка из Прикамья, являющаяся сиротой. Она сообщила о том, что не может получить полагающееся ей по закону жилое помещение. С 2019 года она числится в списке нуждающихся в жилье, однако её жилищный вопрос остается нерешённым. Её попытки добиться справедливости не увенчались успехом. В настоящее время сирота, её муж и двухлетний ребёнок вынуждены жить у родных.

Руководитель Следственного комитета РФ распорядился, чтобы глава СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин организовал процессуальную проверку. Ему предписано доложить о деталях, выявленных в ходе первичных проверочных мероприятий, а также о результатах проверки после её завершения.

Центральный аппарат ведомства взял под контроль как исполнение данного поручения, так и ход процессуальной проверки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.