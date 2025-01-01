Выручка пермского производителя окон составила 7,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская компания «Амега», специализирующаяся на производстве окон, сообщила о значительном росте финансовых показателей. По данным сайта checko.ru, доход предприятия в 2024 году составил 7,1 млрд руб., а чистая прибыль компании выросла до 260,3 млн руб.

Для сравнения: в 2023 году выручка составляла 5,5 млрд руб., а чистая прибыть — 77,7 млн руб.

Компания «Амега» была основана в Перми в 2008 году. В соответствии с данными Rusprofile, основным направлением деятельности является изготовление пластиковых изделий, применяемых в строительной индустрии. Единственным владельцем и учредителем является местный предприниматель Жанна Кривощекова. Как указано на официальном сайте, компания специализируется на производстве светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия, таких как окна, балконные блоки и двери. Продукция компании реализуется через дилерскую сеть и на рынке корпоративного строительства в восьми регионах страны.

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