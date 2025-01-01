С начала мая интерес пермяков к занятиям фитнесом увеличился в 9 раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Анализ данных «Авито Услуг» показал, что интерес жителей Перми к занятиям фитнесом и йогой в мае увеличился в девять раз по сравнению с апрелем 2025 года. В ответ на повышенный спрос, предложение от фитнес-инструкторов также возросло (+29%).

Опрос, проведенный «Авито Услугами», также выявил, что 67% россиян перед летним периодом стремятся заняться спортом. Однако регулярность тренировок оставляет желать лучшего: 13% занимаются спортом не чаще одного раза в неделю, 25% — только когда есть настроение, а 27% признались, что редко находят время для физической активности. При этом 33% опрошенных вообще не занимаются спортом.

Наиболее сложным, по мнению 36% респондентов, является соблюдение диеты и режима тренировок. 28% считают главной проблемой поддержание мотивации, а 20% указывают на нежелание тратить деньги на спорт. 19% опрошенных утверждают, что вредные привычки являются основным препятствием на пути к идеальной фигуре.

Согласно результатам опроса, большинство россиян, занимающихся спортом (58%), предпочитают тренироваться дома. В тренажерном зале самостоятельно занимаются 23% респондентов. Только 11% выбирают индивидуальные занятия с тренером, а 20% предпочитают групповые тренировки.

В финансовом плане 41% опрошенных не готовы тратить средства на подготовку к летнему сезону. Среди остальных: 21% готовы потратить до 3 тыс. руб. в месяц, 15% — до 5 тыс. руб., а 14% — не более 1 тыс. руб. Лишь 9% готовы инвестировать в спорт более 5 тыс. руб. ежемесячно.

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