Большинство пермяков не готовы полностью отказаться от монет и купюр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несмотря на развитие цифровых технологий, жители Перми не торопятся отказываться от наличных денег. К такому выводу пришли исследователи SuperJob, опросившие работающего населения города.

Только 13% жителей Перми готовы полностью перейти на безналичные платежи. Абсолютное большинство (73%) выступает за сохранение наличных средств. Причины: ограниченность использования карт, предпочтение «реальных» денег («Приятно ощущать деньги в руках»), опасения насчет тотальной слежки и страх остаться без возможности совершать покупки при отсутствии доступа к интернету.

Мужчины немного чаще, чем женщины, выражают готовность отказаться от наличных. Самую большую поддержку безналичным расчётам оказывают люди в возрасте от 35 до 45 лет — их доля среди сторонников составляет 16%, что превышает показатели более молодых (14%) и более старших (9%) респондентов. Люди с доходом свыше 100 тыс. руб. чаще поддерживают идею электронных платежей (15%) по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше (10%).

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