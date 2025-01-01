Фирма пермского экс-чиновника подала иск на 12,8 млн рублей против оперного театра Компания требует оплатить работы, которые не были изначально зафиксированы в проектной документации Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Акционерное общество «Стройземнедвижимость-Пермь» направило иск в Арбитражный суд Пермского края с требованием выплаты Пермским театром оперы и балета 12,8 млн руб. В судебном иске компания добивается возмещения затрат на дополнительные работы, а также начисленных пеней. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В театре сообщили, что иск обусловлен требованием оплаты за работы, которые не были изначально зафиксированы в проектной документации и договоре.

В 2022 году между театром и «Стройземнедвижимость-Пермь» был заключён контракт на капитальный ремонт кровли здания на общую сумму 31,7 млн руб. Ремонт крыши проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми.

Предположительно, в процессе выполнения работ обнаружилась потребность в дополнительных мероприятиях, которые подрядчик осуществил, однако финансирование данных работ не было предусмотрено ни в проекте, ни в контракте.

Владельцем АО «Стройземнедвижимость-Пермь» является Михаил Носов, ранее занимавший пост председателя комитета по агропродовольственной политике и развитию сельской местности в департаменте АПК Пермской области.

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