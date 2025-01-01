Пермский изготовитель школьной мебели увеличит производство на 50% Поделиться Твитнуть

Пермская компания «ДМ», известная под брендом «Дэми» и специализирующаяся на производстве инновационных «растущих» парт и ортопедических стульев для школьников, получила выгодный лизинг в размере 7,2 млн руб. от Микрофинансовой компании предпринимательского финансирования Пермского края. Благодаря этим средствам, предприятие смогло приобрести передовое оборудование, что позволит увеличить объёмы производства на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Первые парты с регулируемой высотой, адаптирующиеся под рост ребёнка на протяжении всего периода обучения в школе, были разработаны в 2009 году. Конструкция парт создана в сотрудничестве с врачами-ортопедами, что позволяет регулировать высоту и наклон столешницы, предотвращая проблемы с позвоночником.

Сегодня продукция компании пользуется спросом не только в Пермском крае, но и по всей России. В 2023—2024 годах компания оборудовала более 60 школ регулируемыми партами. Производство мебели осуществляется на собственной фабрике площадью 8 тыс. кв. метров. Генеральный директор компании Сергей Кожевников отметил, что льготный лизинг позволил совершить значительный рывок в развитии.

На полученные средства предприятие приобрело современный лазерный станок, автоматизированную линию раскроя материалов и сварочное оборудование. Это позволит не только увеличить объёмы производства, но и создать 30 новых рабочих мест.

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