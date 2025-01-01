В Пермском крае стабилизировались цены на автомобильное топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 28 апреля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 59,20 руб., что на 1 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Литр АИ-92 подорожал с 56,24 руб. до 56,25 руб., АИ-95 остался в прежней цене — 61,17 руб., АИ-98 подорожал до 85,28 руб. за литр (+4 коп.). Стоимость дизельного топлива также выросла на 4 коп., до 71,86 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 22 по 28 апреля изменение цен на бензин было зафиксировано в 46 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Республике Алтай (+1,1%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 3 субъектах Российской Федерации: в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе (-0,2%); Тюменской области, кроме автономных округов (-0,1%).

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