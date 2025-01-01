Апрель 2025 года в Пермском крае войдёт в историю благодаря мощному снегопаду Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

В Пермском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды проанализировали погодные итоги за апрель 2025 года.

Средняя температура воздуха во второй месяц весны колебалась от +1 до +8°С, превысив средние многолетние значения на 1—3°С. Исключение составили северные и восточные районы, где температура соответствовала норме.

Тёплая погода, установившаяся в конце марта, сохранилась и в начале апреля, что привело к обновлению суточного температурного рекорда 1 апреля на 1,8°С. Предыдущий максимум для этого дня, зафиксированный в 1983 году, составлял 12,7°С (по данным МС Пермь).

Благодаря активной циклонической деятельности осадки выпадали регулярно, особенно интенсивно 28—29 апреля. В этот период передняя часть молодого циклона, сформировавшегося над Башкирией и двигавшегося через Уральский хребет, вызвала сильные и очень сильные снегопады и выпадение мокрого снега. Количество осадков составило 14—40 мм, что соответствует 34—106% от месячной нормы. Высота снежного покрова увеличилась за сутки на 5—38 см.

В итоге, за апрель выпало 50—104 мм осадков, что в 1,5—3 раза превышает обычные показатели. Таким образом, апрель 2025 года стал одним из самых влажных за всю историю наблюдений, уступив по этому показателю только апрелю 1909 года.

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