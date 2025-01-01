На проект новой дороги по улице Углеуральской в Перми власти выделили 27,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» объявило конкурс на поиск организации, которая выполнит проектно-изыскательские работы для автодороги, которая в Перми пройдёт по ул. Углеуральской, соединив проспект Парковый и ул. Строителей. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 27,5 млн руб.

Проект предусматривает создание четырехполосной магистрали с двумя полосами в каждом направлении и велосипедной дорожкой шириной 2 метра. В соответствии с техническим заданием, протяжённость нового дорожного участка составит 900 метров.

Компания-победитель должна начать разработку проекта 20 июня 2025 года и предоставить заказчику готовый проект с положительным заключением государственной экспертизы до 30 ноября 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.