В Перми к 80-летию Победы выпустили новую сувенирную банкноту Её тираж — 20 тысяч экземпляров Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский краеведческий музей

Пермская печатная фабрика Гознака совместно с главным военно-историческим музеем России (Музей Победы) выпустила новую сувенирную банкноту из серии «Музеи. Память о веках». Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию Музея Победы и подвигу тружеников тыла, самоотверженно трудившихся и помогавших фронту в военные годы, рассказали в пресс-службе Пермского краеведческого музея.

Сувенирную банкноту «Музей Победы: Помним! Гордимся! Чтим!» выпустили ограниченным тиражом в 20 тыс. экземпляров. Часть тиража уже безвозмездно передали в Музей Победы, чтоб использовать в качестве подарков ветеранам Великой Отечественной войны.

Фото: Пермский краеведческий музей

Сейчас эти банкноты также доступны в филиалах краеведческого музея и в филиалах Музея Победы (Москва), выставочном зале печатной фабрики Гознака, сувенирных магазинах Перми, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и онлайн-магазине «Решка» на reshka.store.

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