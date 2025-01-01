В Перми пассажиры электрички ждали её больше двух часов
Электропоезд сломался на станции Лёвшино
В первый день мая пассажиры электрички №6268, которая следовала со станции Пермь 2 до Кизела, прождали более двух часов из-за поломки железнодорожного транспорта. Электропоезд остановился на станции Лёвшино и по техническим причинам не смог ехать далее.
В соцсетях появились фотографии с пассажирами, которые стоят у электропоезда в ожидании.
В Пермской пригородной компании 1 мая сообщили, что отправление электрички по техническим причинам опаздывает ориентировочно на 2 часа 15 минут от расписания.
В компании также принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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