На юге Пермского края ветром сорвало часть крыши на здании больницы Чиновники временно закрыли кровлю полиэтиленовой плёнкой Поделиться Твитнуть

Фото: страница Георгия Поезжаева ВКонтакте / vk.com/poezzhaevgv

В связи с непогодой, которая держится в Прикамье уже несколько дней, на здании терапевтического отделения Октябрьской ЦРБ сильный ветер сорвал часть крыши. Об этом рассказал глава округа Георгий Поезжаев. Инцидент произошёл 30 апреля.

«Провел рабочее совещание по оказанию помощи в восстановлении кровли крыши с главным врачом ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ» Александром Анатольевичем Бородкиным, представителями ООО «Стройтехсервис» и администрации округа. Принято решение: крышу временно закрыть полиэтиленовой пленкой, которую предоставил СПК «Богородский», — написал чиновник на своей странице в соцсетях.

Глава округа также отметил, что компания «Стройлес» оказала помощь с брусками, а пожарная часть доставила лестницу.

Георгий Поезжаев пояснил, что в полном объёме кровлю восстановят после майских праздников.

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