В связи с репетицией парада Победы в Перми перекроют движение в центре
Ограничения будут вводить 4,7 и 8 мая
Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, в связи с репетициями торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади 4, 7 и 8 мая будет временно закрыто движение на нескольких центральных улицах города.
В частности, в воскресенье, 4 мая, с 10:00 до 15:00 закроют движение транспорта на:
В этот же день на три часа, с 20:00 до 23:00, перекроют улицу Екатерининская на участке от Куйбышева до Газеты «Звезда» и на улице Луначарского — от Куйбышева до Газеты «Звезда».
На время движения колонн участников репетиции парада будет приостанавливаться движение по улицам Ленина, Екатерининской, Куйбышева, Революции.
Последняя репетиция парада Победы запланирована на 8 мая. Она пройдёт с 10:00 до 15:00.
Движение ограничат по чётной и нечётной сторонам Комсомольского проспекта — от Ленина до Луначарского, на Октябрьской площади и на улице Екатерининской — от Куйбышева до Газеты «Звезда».
О том, как будет организовано дорожное движение непосредственно в День Победы, в краевом Минтрансе сообщат дополнительно.
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