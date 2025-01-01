В связи с репетицией парада Победы в Перми перекроют движение в центре Ограничения будут вводить 4,7 и 8 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, в связи с репетициями торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади 4, 7 и 8 мая будет временно закрыто движение на нескольких центральных улицах города.

В частности, в воскресенье, 4 мая, с 10:00 до 15:00 закроют движение транспорта на:

— чётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Монастырской (без остановки движения по ул. Петропавловской, ул. Советской);

— чётной и нечётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Революции;

— Октябрьской площади;

— улице Екатерининской — от Куйбышева до Газеты «Звезда»;

— улице Луначарского — от Куйбышева до Газеты «Звезда»;

— улице Пушкина — от Куйбышева до Газеты «Звезда»;

— улице Краснова — от Пушкина до Газеты «Звезда».





Следующая репетиция парада и перекрытие движения ждёт пермяков 7 мая с 19:00 до 23:00. Движение перекроют по:





— Комсомольскому проспекту (чётная сторона) — от Ленина до Монастырской (без остановки движения по Петропавловской и Советской);

— Комсомольскому проспекту (чётная и нечётная сторона) — от Ленина до Революции (с 19:00 до 20:00 без остановки движения по ул. Екатерининской и Луначарского);

— Октябрьской площади;

— улице Пушкина от Куйбышева до Газеты «Звезда»;

— улице Краснова от Пушкина до Газеты «Звезда».

В этот же день на три часа, с 20:00 до 23:00, перекроют улицу Екатерининская на участке от Куйбышева до Газеты «Звезда» и на улице Луначарского — от Куйбышева до Газеты «Звезда».

На время движения колонн участников репетиции парада будет приостанавливаться движение по улицам Ленина, Екатерининской, Куйбышева, Революции.

Последняя репетиция парада Победы запланирована на 8 мая. Она пройдёт с 10:00 до 15:00.

Движение ограничат по чётной и нечётной сторонам Комсомольского проспекта — от Ленина до Луначарского, на Октябрьской площади и на улице Екатерининской — от Куйбышева до Газеты «Звезда».

О том, как будет организовано дорожное движение непосредственно в День Победы, в краевом Минтрансе сообщат дополнительно.

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