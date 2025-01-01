В Перми дан старт проекту «Знай наших» Губернатор Дмитрий Махонин поддержал инициативу прикамских общественников Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Прикамье выдающихся жителей и главные достижения региона будут отмечать в рамках проекта «Знай наших». Стар общественной акции был объявлен 1 мая на эстафете на призы газеты «Звезда».

Проект «Знай наших» был создан по инициативе прикамских общественников и поддержан губернатором Дмитрием Махониным. Его цель — отмечать выдающихся жителей Пермского края и достижения региона. По этому поводу глава региона пишет в своём телеграм-канале:

«Пермская земля богата талантами, которые прославляют родной регион на весь мир. Пермский край — лидер по многим направлениям. У нас масса достижений — от спортивных побед до уникальных разработок, меняющих мир. И сам регион, его богатая природа — всё это делает и нас, и нашу землю уникальными. У нас, у прикамцев, свой особенный пермский характер, который мы показываем абсолютно в любой сфере деятельности: в спорте, в науке, в культуре, в труде и защиты Родины!»

По мнению губернатора, новая инициатива важна, потому что необходимо знать достижения земляков и гордиться ими. «Знай наших» — проект, направленный на популяризацию созданных в нашем регионе шедевров культурной, научной и инженерной мысли, технологических и промышленных достижений и тех людей, которые их создавали.

Первые знаки отличия «Знай наших» Дмитрий Махонин вручил прикамским спортсменам:

— Татьяне Ивановой, уроженке Чусового, чемпионке мира по санному спорту, призёру Олимпийских игр, восьмикратной чемпионке Европы;

— Татьяне Вешкуровой, представительнице замечательной династии профессиональных спортсменов: родители Татьяны Леонид и Людмила — заслуженные тренеры России по лёгкой атлетике; сама Татьяна — серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чемпионка России, Европы и мира; сын Татьяны Артём решил продолжить династию и делает уверенные шаги в лёгкой атлетике;

— Константину Холмогорову, молодому спортсмену, чемпиону Всероссийской спартакиады;

— Евгении Субботиной — прославленной легкоатлетке, которая сейчас воспитывает новых чемпионов в качестве тренера.

На традиционную ежегодную эстафету на призы газеты «Звезда» в этом году заявилось подали рекордное количество участников разных возрастов — более 180 команд, свыше 2500 человек. Среди них были и именитые прикамские спортсмены, и ветераны спорта, и коллективы предприятий региона.





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