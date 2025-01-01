В Пермь прибыл поезд-музей «Эшелон Победы» Совершить экскурсию по вагонам можно только 1 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

1 мая в Пермь прибыл поезд-музей «Эшелон Победы». Об этом сообщает телекомпания VETTA.

«Эшелон Победы» вошел на первый путь «Перми II» приблизительно в полдень. На перроне гостей встречали концертом с участием духового оркестра.

Поезд-музей состоит из вагонов, использовавшихся во время Великой Отечественной войны. В состав включены подлинные вагон-теплушка, медицинская аптека-перевязочная, вагон-кухня, хлебопекарня и электростанция. Особое внимание в этом году уделено вагону для тяжелораненых, который был реконструирован специально для юбилейного, десятого рейса.

Поезд идёт на паровой тяге, его ведут настоящие паровозы ЛВ-123 «Лебедянка» и П-36 «Генерал», известные своей мощностью в послевоенные годы.

Все желающие смогут посетить поезд 1 мая и пройти с экскурсией по вагонам. После этого «Эшелон Победы» продолжит свой путь через 19 станций России и завершит рейс в Ноябрьске.





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