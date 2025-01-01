В Перми пройдут всероссийские соревнования по спортивному ориентированию Участвовать в забегах могут все желающие Поделиться Твитнуть

Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края vk.com/opermru

Пермь впервые примет соревнования по спортивному ориентированию всероссийского уровня. Сообщение об этом появилось на сайте губернатора Пермского края. Забеги «Российского азимута» пройдут в субботу, 17 мая в Черняевском лесу в районе ДКЖ.

Пермь считается сильной площадкой для соревнований по спортивному ориентированию и участвует в "Российском азимуте" на протяжении многих лет, что и стало причиной выбора города для всероссийских соревнований.

Кроме традиционных дистанций спортивного ориентирования для участников будут организованы экозабег и фиджитал-ориентирование — сочетание спортивного ориентирования с современными технологиями.

Стать участниками мероприятия могут все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг или подать заявку с 14 по 16 мая офлайн в ДС «Орленок» с 16:00 до 19:00. Здесь же будет организована выдача стартовых номеров и карточек участников.

Место старта и финиша — лесной массив в районе Дворца культуры железнодорожников, официальный адрес: ул. Боровая 32. Участок обработан от клещей, дополнительно на старте организаторами предлагаются репелленты.

На финише каждый участник получит в подарок фирменную футболку.

«Российский азимут» — самые масштабные и многочисленные соревнования по спортивному ориентированию в мире. Ожидается, что в один день, 17 мая, более 70 тыс. спортсменов и любителей спорта выйдут на старт в 75 регионах России.

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