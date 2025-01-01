В мае в Пермском крае состоится восемь выездных Дней донора Донором крови может стать любой здоровый человек от 18 лет, весом более 50 кг Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В мае Пермская краевая станция переливания крови приглашает жителей Прикамья принять участие в выездных донорских акциях, которые пройдут в восьми округах региона. Об этом сообщает сайт губернатора Пермского края.

Донорская кровь необходима при хирургических операциях, лечении тяжёлых заболеваний; особенно большие запасы крови нужны в случаях тяжёлых аварий и катастроф. Донорство позволяет создать запасы крови для экстренных случаев, спасти жизни и улучшить здоровье многих пациентов Пермского края.

В мае 2025 года выездная бригада станции переливания крови посетит Пермь, Кизел, Полазну, Суксун, Куеду, Чайковский, Соликамск и Октябрьский.

Донором может стать любой здоровый человек от 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний. О противопоказаниях к донорству можно прочитать на сайте Службы крови. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины — не более четырёх. Между донациями должно пройти не менее 60 дней.

При себе у донора должны быть паспорт и номер СНИЛС. Нужно иметь российское гражданство или проживать в РФ на законных основаниях не менее года.

После донации каждому донору выдаётся справка, которая даёт ему право на два дня отдыха с сохранением среднего заработка. Донор также получает денежную компенсацию на питание в размере 997 руб.

Для того чтобы правильно подготовиться к донации, следует знать, что натощак сдавать кровь не нужно, но накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свёклу и бананы.

Рекомендуется пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты.

За 48 часов до визита в учреждение Службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Ознакомиться с рекомендациями по действиям донора до и после донации можно на том же сайте.

Заранее проходить медицинское обследование не нужно — оно будет проведено сотрудниками Службы крови сразу после обращения по поводу донации. Специалисты рекомендуют брать с собой питьевую воду и приходить в комфортной, не сковывающей движения одежде.

График выездной деятельности Службы крови на май 2025 года можно найти на сайте службы, в её группе ВКонтакте и в Telegram-канале.

Напомним, 1 мая в Перми пройдёт один из этапов Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни», которая объединяет все регионы страны. Цель эстафеты — привлечь новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга, чтобы увеличить шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжёлыми заболеваниями.

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