В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Михаилом Тучапцом Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В зоне СВО погиб житель Очёрского муниципального округа Михаил Тучапец, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего.

Михаил родился 22 сентября 1979 года в Кизеле Пермской области. Получил образование в школе, затем в профессиональном училище № 29 и Кизеловском горном техникуме.

В 2004 году начал трудовую деятельность в Очёре и решил остаться здесь жить, обрёл семью и товарищей.

Трудился на Очёрском машиностроительном заводе, также работал сварщиком и электриком в строительной отрасли. Затем поступил на контрактную военную службу.

Погиб Михаил 6 марта 2025 года при исполнении служебных обязанностей.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 5 мая. Отпевание начнётся в 11:00 в Михайло-Архангельской церкви. Гражданская панихида и прощание пройдут с 12:00 в Центральном доме культуры по адресу: Очёр, ул. Коммунистическая, 6.

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