В ДТП в Пермском крае погиб 24-летний пассажир легковушки Поделиться Твитнуть

В Березниковском округе Прикамья 30 апреля произошла смертельная автоавария. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Приблизительно в 16 час. по трассе Кунгур—Соликамск—Усолье, по направлению к Усолью, ехал автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого был мужчина 1984 г.р.

По предварительным данным, на 9 км водитель не учёл дорожную обстановку и превысил допустимую скорость, что привело к наезду на сигнальные столбики и последующему столкновению с автомобилем «Сузуки», двигавшимся навстречу, под управлением мужчины 1951 г.р.

В результате столкновения 24-летний пассажир «Лады Гранты» скончался на месте. Оба водителя были доставлены в больницу.

Сейчас ведётся расследование, чтобы выяснить все детали и причины произошедшего.

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