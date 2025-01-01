Экс-дептутат ЗС Прикамья уволился с поста замгубернатора Тюменской области В настоящее время Вячеслав Вахрин участвует в специальной военной операции Поделиться Твитнуть

Вячеслав Вахрин

Игорь Катаев

newsko.ru

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Вахрин, занимавший пост заместителя губернатора Тюменской области, уволился с должности. Информацию об этом распространил пресс-центр регионального правительства. Согласно официальному сообщению, трудовой договор с Вахриным был расторгнут по его собственной инициативе.

Напомним, Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил незаконное вознаграждение в размере 13 млн руб. от Алексея Гоцыка, руководителя компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и отеля «Восток». Предполагается, что взятка была предоставлена в виде скидки на приобретение двух квартир премиум-класса. В обмен Вахрин должен был оказывать Гоцыку поддержку в ведении бизнеса.

В июне 2024 года Вахрин и Гоцык были задержаны в Москве и помещены под стражу. Суд неоднократно продлевал срок их ареста.

В апреле 2025 года стало известно об участии Вячеслава Вахрина в специальной военной операции.

До работы в правительстве Тюменской области, с 2001 по 2006 год, Вахрин являлся депутатом Законодательного собрания Пермской области.

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