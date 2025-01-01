В Перми прокуратура начала проверку по факту избиения школьницы Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В связи с распространением в интернете информации об избиении несовершеннолетней прокуратура Орджоникидзевского района Перми инициировала проверку.

В рамках надзорных действий будет проанализирована работа органов системы профилактики, включая организацию воспитательной работы с учениками в учебном заведении. Итоги проверки взяты на особый контроль краевой прокуратурой, заявили в пресс-службе надзорного органа.

Утром 30 апреля телеграм-канал «ЧП Пермь 18+» распространил видео, на котором группа пермских школьниц избивают девочку и заставляют её целовать обувь. По информации автора публикации, избиение произошло в Голованово. На кадрах видно, как группа подростков валит сверстницу в грязь и затем избивает её ногами. Одна из нападавших выкрикивает угрозы в адрес лежащей на земле. Во второй части видео подросток получает пощёчины, стоит на коленях перед обидчиками и целует их обувь под смех агрессоров.

В полиции сообщили, что начали проверку по факту публикации, личности участников инцидента установлены.

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