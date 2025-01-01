В деревне Хмели под Пермью закрыли опасное кафе «Семёрочка» Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю и региональной прокуратуры провели инспекцию в отношении ИП Севояна Г.И., владеющего заведением общепита «Семёрочка» в д. Хмели Пермского МО.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, в частности: отсутствие разделения цехов при работе с сырьём, нарушение последовательности технологических процессов, неоптимальная планировка, несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов, использование одного разделочного инвентаря, отсутствие бактерицидной лампы для обеззараживания воздуха. Кроме того, у сотрудников не было медицинских книжек.

В целях предотвращения риска для здоровья населения Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности ИП Севояна Г.И. в «Семёрочке».

Дело передали в суд, который постановил приостановить деятельность предприятия на 65 суток.





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