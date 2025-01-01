В Перми автомобиль пьяного водителя конфисковали в доход государства Поделиться Твитнуть

В Свердловском районном суде Перми был вынесен вердикт 31-летнему горожанину. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Согласно материалам дела, обвиняемый, ранее уже понёсший административное наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, не извлёк уроков из произошедшего. В начале декабря 2024 года он вновь оказался за рулём в нетрезвом состоянии. Сотрудники дорожно-патрульной службы городской Госавтоинспекции остановили его и отстранили от управления транспортным средством.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и лишил его водительских прав на 2 года. Автомобиль LADA SAMARA, которым управлял осуждённый в момент совершения правонарушения, был конфискован и передан государству.

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что данное решение суда ещё не вступило в силу.

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