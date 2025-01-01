Синоптики подробно рассказали о погоде в Пермском крае с 1 по 4 мая Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составил прогноз погоды на праздничные выходные дни.

Так, 1 мая циклон, перемещающийся через северную часть Пермского края, станет причиной кратковременных осадков (дождь, а на севере — дождь со снегом или снег). В северных районах возможно временное образование снежного покрова. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5°, ночью на севере ожидается похолодание до -5°, а днём на юго-востоке потеплеет до 10°. В Перми в течение суток ожидается от 3 до 5°.

2 мая в ночные часы ветер утихнет, незначительные осадки вероятны на юго-востоке региона. Ночная температура воздуха опустится до -7…-2°С, в Перми -3°С. Днём с юго-запада приблизится очередной циклон, который принесёт дожди в южную часть края. Осадки достигнут Перми к вечеру. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с. Дневная температура поднимется до 6…11°С, в Перми около 8°С.

В субботу, 3 мая, в регионе ожидается пик циклонической активности. Ночью местами, а днём повсеместно пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью на севере — с мокрым снегом. В западных районах днём вероятны сильные дожди. В Перми ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-восточный, днём сменится на юго-западный, его скорость составит 611 м/с. Ночная температура воздуха -1…+4°С, в Перми около 3°С, днём 8…13°С, в Перми 9…11°С.

В воскресенье, 4 мая, отступающий в Зауралье циклон принесёт умеренные дожди ночью и небольшие дожди днём. Ветер сменит направление на западный и днём усилится до 15-17 м/с. Ночная температура воздуха составит 1…6°С, в Перми около 4°, днём 11…16°, в Перми 11…13°.

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