Стоматологическая клиника выплатит пациентке из Прикамья компенсацию Поделиться Твитнуть

Березниковский городской суд Пермского края вынес решение по иску местной жительницы к стоматологической поликлинике. Об этом сообщает тг-канал краевого суда.

В прошлом октябре пациентка обратилась в местную стоматологию с жалобами на острую зубную боль. После удаления больного зуба во время процедуры возникли непредвиденные осложнения, потребовавшие экстренной госпитализации пациентки. Около семи дней она находилась на лечении в стационаре больницы.

Полагая, что лечение, оказанное ей березниковскими стоматологами, было ненадлежащего качества, женщина подала исковое заявление в судебные органы. В своём иске она требовала от стоматологической поликлиники выплаты денежной компенсации за причинённый моральный ущерб.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что поликлиника не предоставила пациентке полную информацию о медицинской услуге. Истице не были разъяснены потенциальные риски и неблагоприятные последствия удаления зуба, что лишило её возможности самостоятельно выбрать медицинское учреждение для проведения процедуры.

Суд удовлетворил иск частично, обязав стоматологическую поликлинику выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

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