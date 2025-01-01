Пермь сковали пробки в 10 баллов Заторы образовались в разных районах города Поделиться Твитнуть

В среду, 30 апреля, в краевой столице образовались десятибалльные пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на 17:30 в городе зафиксированы два ДТП: одна авария произошла на ул. Героев Хасана, а другая — на ш. Космонавтов.

В центре Перми пробки на улицах Ленина, Куйбышева, Малкова, Локомотивной. Также затруднено движение на Комсомольском проспекте, Чкалова и Героев Хасана.

Заторы образовались не только в центре города, но и во всех районах. В частности, большая пробка скопилась на ул. Соликамской, причём в обе стороны. В Орджоникидзевском районе затруднено движение на ул. Академика Веденеева, в районе остановки «Молодёжная», на КамГЭС и на ул. Карбышева.

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