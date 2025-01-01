В Пермском крае начинается приём заявок на грант «Агростартап» Фермеры региона смогут получить до 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края проводит отбор на предоставление гранта «Агростартап». Приём заявок состоится с 5 мая по 4 июня 2025 года.

Как пояснили в ведомстве, в рамках гранта фермеры Прикамья могут получить до 2,5 млн руб., а сельхозпотребкооперативы — до 3,5 млн руб.

В прошлом году на отбор были заявлены проекты из 15 муниципалитетов Пермского края. Гранты на открытие и развитие своего бизнеса получили 26 фермеров.

Так, Олеся Устюгова из Пермского района представила проект по созданию улиточной фермы. Крупные виноградные улитки являются экзотическим лакомством. Сами моллюски питаются виноградными листьями, при этом виноград можно выращивать и в Пермском крае.

Ещё одним победителем стал проект Александра Баннова из Кунгурского округа по выращиванию цыплят-корнишонов, чьё мясо считается диетическим.

Кроме того, в 2024 году второй раз грант «Агростартап» выиграла предпринимательница Глухова из Чайковского округа.

«Пять лет назад я поняла, что наши несколько грядок с популярным сортом садовой земляники «Фестивальная» могут стать стартовой площадкой для бизнеса, если её выращивать на рассаду, — рассказывает Анна Глухова. — Теперь мы предлагаем саженцы уже более чем 35 сортов, которые распространяем по всей России через маркетплейсы под собственным брендом. Наши несколько грядок превратились в большое поле, мы развиваем своё тепличное хозяйство, занимаемся механизацией всего процесса».

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