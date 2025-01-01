В Перми состоялась заключительная встреча кандидатов праймериз партии «Единая Россия» Прикамья Ранее встречи прошли в Чернушке, Кудымкаре и Березниках Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 29 апреля, в конференц-зале Morion Digital собрались секретари местных и первичных отделений Партии из Пермского, Березовского, ЗАТО Звёздный, Ильинского, Частинского, Нытвенского, Краснокамского, Оханского, Добрянского округов, также из семи районов города Перми: Дзержинского, Индустриального, Кировского, Ленинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов — всего 450 участников.

Открывая встречу, первый замсекретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев представил кандидатов предварительного голосования для последующего выдвижения от партии на должность высшего должностного лица. Это губернатор Пермского края, секретарь реготделения Партии «Единая Россия» Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Козюков.

Первым выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, он рассказал партийцам об итогах социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края и поделился планами на будущее. Одним из приоритетных направлений является поддержка молодых и многодетных семей.

«В регионе проживает 300 тыс. семей, 40 тыс. из которых являются многодетными. Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. И главная опора на молодые и многодетные семьи, в связи с этим уделяем всё больше поддержки этим категориям населения», — сообщил глава региона.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Особый акцент, по его словам, делается на те направления, которые улучшают качество жизни и повышают комфорт проживания прикамцев. В частности, он рассказал о модернизации инфраструктуры, строительстве и ремонте объектов в сфере здравоохранения, образования, дорожного хозяйства, благоустройстве г. Перми. Серьёзным драйвером развития стала программа «Комфортный край».

В Прикамье за последние пять лет открыто 23 крупных медицинских объекта. В ближайшие годы в рамках национальных, федеральных проектов и краевой адресной инвестиционной программы будет построено ещё 22 крупных объекта как в Перми, так и в территориях края. Отдельное внимание будет уделено ремонту объектов здравоохранения. 493 объекта уже отремонтированы. С 2020 года в больницы и поликлиники края по федеральному национальному проекту и региональной программе «Медицинские кадры Прикамья» устроились полторы тысячи специалистов. Врачи получают «подъёмные» средства и возможность с комфортом обустроиться на новом месте.

«За пять лет мы совершили прорыв в обеспечении детей школами и детскими садами, — отметил Дмитрий Махонин. — С 2020 года построено 63 объекта. Это 36 школ и 27 новых детских садов. В следующие пять лет запланировано строительство ещё 60 объектов — это и школы, и школьные спортзалы, и детские сады. Параллельно ведётся работа и по капитальному ремонту образовательных учреждений. К 2030 году при поддержке Минпросвещения РФ будут капитально отремонтированы ещё 195 объектов, это 133 школы и 62 детсада».

Пермский край активно обновляет инфраструктуру техникумов и колледжей. Для учреждений среднего профессионального образования с 2020 года построено 8 объектов, среди них новый учебный корпус Авиационного техникума имени Швецова. До 2030 года запланировано строительство ещё 28 объектов, среди них учебные корпуса, мастерские, спортзалы. Также в планах ремонт 62 объектов СПО и ВУЗов — это общежития, учебные корпуса, лаборатории и спортзалы.

Другой важной темой в выступлении стал вопрос дорожного хозяйства. На данный момент 78,71% дорог в регионе соответствуют нормативам. С 2020 года показатель вырос более чем на 30%. Всего за пять лет в Пермском крае построено, реконструировано и отремонтировано 4 107 км дорог и 43 моста.

В Пермском крае положено начало масштабного проекта «Светлый край», который направлен на обустройство сетей наружного освещения на региональных дорогах в границах населённых пунктов. Проект в общей сложности охватит 131 населённый пункт — это 207,6 км нового освещения. Отметим, что параллельно с реализацией проекта «Светлый край» в Пермском крае продолжается масштабная работа по переводу участков автодорог с переходным типом покрытия в асфальтобетон.

В Пермском крае продолжается обновление пассажирского транспорта. С 2020 года на муниципальные и межмуниципальные маршруты вышли 1292 новых автобуса. Кроме того, Пермь активно развивается в сфере электротранспорта. В рамках программы комплексной модернизации город получил 68 новых трамвайных вагона и 16 электробусов, оснащенных по последнему слову техники.

Пермский край продолжает активно работать над развитием экологически чистого транспорта и созданием удобной инфраструктуры для речных перевозок, повышая их доступность для жителей и гостей региона. Количество судозаходов круизных судов увеличилось до 277 в 2024 году, что на 42% больше, чем в 2023. Общее количество судозаходов за пять лет составило 1057. Дмитрий Махонин также отметил возрождение Пермской судостроительной верфи.

Среди крупных проектов по развитию производств были выделены: проект ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЦБК Кама» по производству мелованного картона и ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» — отечественного разработчика и производителя инновационной кабельно-проводниковой продукции.

В Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества губернатор обратил внимание на оказание всеобъемлющей поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

В завершение своего выступления он призвал партийцев продолжать работать в тесном контакте с населением, активно внедрять новые идеи.

«Сегодня здесь собрались самые активные и неравнодушные жители. Уверен, что вместе мы сможем добиться высоких результатов в развитии муниципалитетов, в полной мере реализовать положения «Народной Программы» партии «Единая Россия» и создать комфортные условия для жизни, профессионального развития и воспитания детей в нашем родном Прикамье», — отметил Дмитрий Махонин.

Отвечая на вопросы, Дмитрий Махонин рассказал о строительстве спортивного комплекса, зоопарка, дома культуры, объектов здравоохранения. Также жителей интересовала тема сноса аварийного жилья, газификация территорий, ремонт образовательных учреждений и автодорог.

В соответствии с Положением о порядке проведения предварительного голосования с презентацией выступил второй кандидат на участие в предварительном голосовании «Единой России» заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Козюков. В ходе встречи он поблагодарил партийцев за оказанное доверие и возможность быть частью этого значимого события. Александр Козюков также отметил преображение региона за последние пять лет.

«Эти результаты — плод труда всей нашей команды под руководством губернатора Пермского края», — поделился депутат.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Завершая встречу, Дмитрий Махонин и Вячеслав Григорьев наградили секретарей лучших первичных отделений Партии за 2024 год.

Отметим, это была заключительная встреча с участниками предварительного голосования Партии «Единая Россия» Пермского края для последующего выдвижения на должность губернатора Пермского края с секретарями местных и первичных отделений. Первая прошла в Чернушке, вторая — в Кудымкаре, третья — в Березниках.

Напомним, список участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность губернатора Пермского края был сформирован 19 марта на заседании Президиума регионального политического совета «Единая Россия». Далее до 31 мая ПРПС принимает решение об определении кандидатуры на должность губернатора Пермского края и созывает Конференцию Регионального отделения Партии.





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