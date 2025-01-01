Пермский край демонстрирует рост по запуску новых проектов в сфере строительства В рамках договоров о КРТ планируется ввести свыше 2,5 млн кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прошла рабочая встреча под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина по вопросам развития в регионе строительной отрасли с участием руководителей профильных министерств и представителей компаний-застройщиков.

Как отметил глава региона, «в текущих условиях крайне важно не сбавлять темп строительства и реализовывать проекты, которые позволяют формировать в регионе необходимую инфраструктуру, расселять аварийное жилье и создавать условия для улучшения жизни наших граждан, в частности через механизмы комплексного развития территорий».

«Чтобы эти инструменты были действенными, сейчас как никогда важно получать от вас обратную связь», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По данным министерства строительства Прикамья, регион является одним из лидеров в Приволжском федерльном округе по увеличению числа новых проектов. За последние пять лет изменили и улучшили свои жилищные условия 375 тыс. семей Пермского края. Только в 2024 году было введено 1,7 млн кв. м жилья.

«В 2025 году наблюдаем положительную динамику по вводу жилья и в появлении на рынке новых проектов. Задача текущего года — обеспечить ввод в эксплуатацию жилья на уровне не ниже прошлого года. Бóльшая доля построенных домов по-прежнему остаётся в столице региона и Пермском округе», — сообщил руководитель краевого минстроя Артём Габдрахманов.

Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» определит на ближайшие шесть лет основные ориентиры строительной отрасли, которые также обсуждались на совещании. Это рост ввода жилья, обновление жилищного фонда, рост обеспеченности граждан жильём и привлечение в отрасль новых кадров. Отдельно участники остановились на механизме комплексного развития территорий (КРТ).

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова сообщила, что в настоящий момент в регионе заключено 27 договоров КРТ. Потенциал развития составляет более 2,5 млн кв. м нового жилья и более 30 социальных объектов. В перспективе — заключение ещё 30 договоров с общим градостроительным потенциалом более 2,6 млн кв. м.

В ведомстве подчёркивают, что этот инструмент даёт возможность создавать для жителей полноценную комфортную среду с развитой инфраструктурой.

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