На объектах «Россети Урал» появились муралы к юбилею Победы Поделиться Твитнуть

Сразу три энергообъекта «Россети Урал» в Екатеринбурге, Перми и Челябинске получили тематическое оформление в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Муралы представляют собой собирательный образ энергетиков Урала, которые внесли существенный вклад в Победу. На стены трансформаторных подстанций также нанесён график выработки электроэнергии Уральской энергосистемой в годы войны и график её суточной работы 9 мая 1945 года.

В момент объявления долгожданного события заводы остановили своё производство, произошёл резкий спад нагрузки от плановых значений, а все граждане нашей страны искренне радовались Победе в войне.

В Перми мурал появился в Индустриальном районе на трансформаторной подстанции по ул. Стахановской, 4.

Отметим, что Группа «Россети» создает тематические победные муралы более чем в 30 регионах своего присутствия. Энергетики бережно хранят память о подвиге своих коллег, на долю которых выпала не только защита нашей Родины на фронте, но и тяжёлый труд в тылу. Благодаря им свет стал настоящим символом жизни, надеждой на мирное будущее, а надёжная работа энергосистемы дала возможность промышленности обеспечивать оборонную мощь страны.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на Урал были эвакуированы более 600 промышленных предприятий, которые требовали бесперебойного электроснабжения. На плечи уральских энергетиков легла колоссальная ответственность: обеспечить электроэнергией заводы, выпускавшие танки, самолёты и боеприпасы. Их труд, часто остававшийся в тени, стал одним из значимых факторов Победы.

Тематическое оформление трансформаторных подстанций энергетики реализовали в рамках масштабного корпоративного проекта «Урал: горячее сердце Победы!», запущенного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздничных дней в трёх городах присутствия компании появились также тематические пространства, посвящённые героизму энергетиков. Жители и гости городов-миллионников смогут узнать, какой ценой ковалась Победа на Урале. Фотовыставки разместились у центральных зданий подразделений энергокомпании в Екатеринбурге, Челябинске и Перми.

Значимой частью проекта стала экскурсия «Победная Москва» для детей сотрудников «Россети Урал», которые сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Экскурсионная программа предполагает посещение ключевых исторических и уникальных локаций столицы, а также визиты на энергообъекты Группы «Россети». Дети уральских энергетиков смогут познакомиться с работой ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» и ключевых современных центров питания Москвы.

«В этом году компания «Россети Урал» реализует целый ряд инициатив, направленных на сохранение исторической памяти о героях фронта и тыла. Мы бережно храним память о подвиге наших уважаемых ветеранов и высоко ценим их вклад в Великую Победу, преклоняясь перед их мужеством. Для многотысячного коллектива «Россети Урал» важно не только сохранить историю, но и донести до молодого поколения специалистов отрасли базовые принципы работы энергетиков, в основе которых лежит самоотверженность, единство, бесконечная преданность делу и высочайший профессионализм», — подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.





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