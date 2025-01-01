Правительство Москвы передало Пермскому краю 10 эвакуаторов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Москвы в рамках программы межрегионального взаимодействия передало Пермскому краю 10 новых эвакуаторов на безвозмездной основе. В результате данного пополнения парк специальной техники краевого Центра безопасности дорожного движения вырос в два раза — до 20 единиц. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Поступившая техника позволит проводить эвакуацию транспортных средств, препятствующих нормальному движению и работе экстренных служб и провоцирующих пробки, более оперативно и результативно, подчеркнули в ведомстве.

«Такое партнёрство между регионами помогает создавать современную и безопасную транспортную систему. Спасибо столице за поддержку!» — добавили в министерстве.

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