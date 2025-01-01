Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует о времени работы офисов в праздничные и выходные дни Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет клиентов с наступающим Праздником весны и труда! Информируем также о режиме работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) в Перми, Березниках, Лысьве и Чайковском в праздничные и выходные дни.

30 апреля, в среду, офисы обслуживания клиентов работают:

— Пермь (ул. Сибирская, 67) с 08.00 до 16.00;

— Чайковский (ул. Советская, 2/6) с 08.00 до 16.00;

— Березники (ул. Юбилейная, 17) с 08.30 до 16.30;

— Лысьва (ул. Смышляева, 25) с 08.00 до 16.00.

1–4 мая — выходные дни.

В выходные и праздничные дни клиенты — юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Сервис предлагает широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации. Для регистрации можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Регистрация». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.

Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчётно-кассового центра, адрес которого указан в вашей квитанции. Вы также можете получать квитанции за тепло и горячую воду на электронную почту. Оформить получение можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

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