В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Прикамье 1 мая Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, в ночь на 1 мая в отдельных районах Пермского края ожидается неблагоприятная метеорологическая обстановка, характеризующаяся усилением ветра до 17 м/с.

В связи с этим повышается вероятность обрывов электропроводов, возникновения аварийных ситуаций в коммунальных системах, затруднений в движении транспорта и увеличения числа ДТП.

Специалисты Главного управления МЧС России по Пермскому краю выпустили предупреждение. Они советуют жителям Прикамья держаться подальше от линий электропередачи, а в случае перебоев в электроснабжении отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Автомобилистам необходимо придерживаться безопасной скорости и дистанции, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам следует проявлять особую внимательность при переходе дороги.

Номера экстренных служб: «01» — со стационарного аппарата, «101» или «112» — с мобильного устройства (звонок бесплатный).

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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