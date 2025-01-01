На Аллее Доблести и Славы в Перми появятся шесть новых памятных плит А остановки на площади Карла Маркса переименуют Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми на заседании Общественного совета по топонимике принято решение увековечить память выдающихся жителей Перми на Аллее Доблести и Славы путём установки шести мемориальных плит, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Плиты установят в честь 130-летия Абрама Исаевича Быховского, директора Государственного союзного завода № 172 им. Молотова, удостоенного звания Героя Социалистического Труда; в связи со 115-летием Леонида Яковлевича Фарбера, видного деятеля, внесшего неоценимый вклад в развитие советской кабельной промышленности, награждённого орденами Ленина и Трудового Красного Знамени; к столетию Ивана Тимофеевича Бобылёва, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского, почётного гражданина Пермской области; в ознаменование 100-летия Анны Яковлевны Рудаковой, заслуженного врача РФ, кандидата медицинских наук и почётного гражданина Пермской области; по случаю 90-летия Георгия Анатольевича Воронова, профессора Пермского государственного национального исследовательского университета, доктора географических наук, заслуженного эколога России; в память о 70-летии Евгения Алексеевича Панфилова, известного российского хореографа, основателя театров «Балет Евгения Панфилова», «Балет Толстых» и «Бойцовский клуб».

Торжественная установка памятных плит запланирована на 12 июня, в День России и День города Перми.

Также Общественный совет одобрил инициативу Пермской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов о присвоении наименования «Город трудовой доблести» остановочным пунктам, находящимся у стелы «Пермь — город трудовой доблести» на пл. Карла Маркса. Речь идёт об остановках по улицам Сибирская, Чернышевского и Белинского.

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