Попытка провезти в колонию Прикамья наркотики обернулась новым сроком Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Губахинский городской суд вынес обвинительный приговор 37-летнему выходцу из центральноазиатской страны. Он был признан виновным в организации и руководстве нелегальной пересылкой наркотических веществ в значительном объёме (ч. 3 ст. 33 и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Следствие выяснило, что, находясь в исправительном учреждении на территории Губахинского муниципального округа, осуждённый спланировал переправку наркотиков в место своего заключения. Он связался по телефону со знакомым и заказал доставку запрещённого вещества в колонию, поручив замаскировать его внутри посылки. В качестве получателя почтового отправления он выбрал другого заключённого, не сообщив ему о своих преступных замыслах.

В марте прошлого года сотрудники колонии при проверке поступившей посылки обнаружили 32 пакетика с веществом растительного происхождения, обладающим характерным запахом. Они были спрятаны внутри ручек одноразовых бритв. Администрация исправительного учреждения сообщила о находке в правоохранительные органы.

Прибывшая на место следственная группа изъяла содержимое посылки. Экспертиза установила, что изъятое вещество — гашиш, общая его масса составила более 22 г.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отказался от первоначальных показаний и отрицал свою вину. Тем не менее, его причастность к преступлению была полностью доказана совокупностью представленных в суде улик.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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