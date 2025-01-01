Покупка загородного дома в Пермском крае обходится в среднем в 4,6 млн рублей Наибольший интерес к приобретению дачи или коттеджа для постоянного проживания проявляют зумеры Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В Пермском крае приобрести дом за городом можно в среднем за 4,6 млн руб., при этом медианная стоимость квадратного метра составляет 51 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Недвижимость».

По данным ресурса, 55% россиян, не имеющих загородной недвижимости, выражают желание обзавестись собственным домом. Наибольший интерес к приобретению дачи или коттеджа для постоянного проживания проявляют зумеры — 67%. Среди них 21% планируют совершить покупку загородного жилья в ближайшие 2-3 года.

Многие миллениалы и представители поколения X, не владеющие загородной недвижимостью, также хотели бы в будущем её приобрести. Желание купить летний домик или коттедж выражают 56% миллениалов и 50% россиян, относящихся к поколению X и старше.

Коммерческий директор "Яндекс.Недвижимость" Евгений Белокуров отмечает, что популярность загородных домов среди молодого поколения может быть связана с тем, что их взросление пришлось на период активного развития технологий. Возможно, поэтому многие стремятся отдохнуть от цифровой реальности, предпочитают размеренный образ жизни на природе и рассматривают возможность приобретения загородного дома. Восемь из десяти опрошенных представителей этого поколения готовы переехать за город на длительный срок или навсегда, а не только для отдыха.

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