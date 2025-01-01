Арбитражный суд Пермского края поставил точку в деле о банкротстве завода Дзержинского Оно длилось почти 20 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края завершил конкурсное производство в отношении ФГУП «Машзавод им. Дзержинского». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Процесс банкротства предприятия стартовал два десятилетия назад, 30 ноября 2005 года. За время судебного разбирательства к заводу применялись различные стадии банкротства, включая наблюдение, мировое соглашение, внешнее управление и, наконец, конкурсное производство. В рамках дела было рассмотрено множество отдельных споров, касающихся включения требований в реестр кредиторов, оспаривания сделок, возмещения ущерба, обжалования действий управляющих, а также разногласий между ними и кредиторами.

Согласно сведениям конкурсного управляющего Льва Шляпина, банкротство позволило сохранить завод как действующий производственный комплекс, увеличить штат сотрудников до 868 человек и утроить годовую выручку. Продажа имущественного комплекса единым лотом за 725 млн руб. компании «Курганприбор», взыскание дебиторской задолженности на сумму 3,924 млрд руб. и финансовая деятельность позволили погасить более половины текущих долгов предприятия. Все необходимые этапы конкурсного производства завершены.









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