Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Третий круизный форум пройдёт в Перми в 2026 году В нынешнем году планируется конференция по развитию водного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщила министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина на заседании краевого правительства 30 апреля, в 2026 году планируется проведение в Перми третьего Всероссийского круизного форума.

Круизные форумы проводятся в столице Прикамья по чётным годам: первый в России круизный форум состоялся в Перми в октябре 2022 года, второй — в октябре 2024-го.

По словам Юлии Ветошкиной, основной темой форума 2026 года будет подготовка кадров для отрасли.

В Пермском крае подготовку специалистов плавательного состава для речного и морского флота обеспечивает единственное на Урале профильное учебное учреждение — Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта. На протяжении последних трёх-четырёх лет потребность только в рядовом составе специалистов сохраняется на уровне 700 человек. С целью выработки путей решения кадровых вопросов в этом году будет проходить конференция по развитию водного туризма на площадке Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта, с привлечением вузов, в том числе и из других регионов.

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