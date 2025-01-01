Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский край в 2024 году посетило 93 тысячи круизных туристов
Более 50 тысяч туристов привлекли сплавы по прикамским рекам
На заседании правительства Пермского края 30 апреля глава краевого минтуризма Юлия Ветошкина рассказала о состоянии дел в сфере водного туризма в регионе.
По словам министра, количество судозаходов в прикамские порты увеличивается ежегодно. В прошлом году количество судозаходов составило 442 (годом ранее — 405), а количество круизных туристов, посетивших Прикамье, — 93 тыс. человек; для сравнения, в 2021 году эта цифра составляла 13,3 тыс. человек, а в 2023-м — 77,7 тыс.
В Пермском крае работает семь компаний в сфере водного туризма, зарегистрированных в Прикамье и являющихся налоговыми резидентами региона. Их совокупный флот составляет 12 теплоходов общей пассажировместимостью более 2,5 тыс. человек.
Около 50 тыс. туристов ежегодно участвуют в сплавах по рекам Пермского края. Особенно популярны Чусовая, Вишера, Сылва, Усьва и Койва. В сфере организации сплавов работает 10 туроператоров, которые предлагают сплавы разного формата — от «эконом» до «премиум».
В последние годы, по словам Юлии Ветошкиной, становятся популярны тематические сплавы с экскурсионной программой. Так, со 2 по 9 мая пройдёт тематический сплав «Соль Камская» — 252 км от Соликамска до Перми на быстроходных каяках. Программой сплава, который организует туроператор «Доступный Урал», предусмотрено посещение Музея соли, Усолья, музеев Пожвы, а также индустриальных объектов, в том числе нефтяного месторождения им. В. Сухарева на искусственных островах. Туроператор «Золотой компас» в течение лета предлагает сплавы категории «Комфорт». Туроператор «Белый камень» предлагает лодочные путешествия по Вишере с подъёмом на Ветлан и Полюд и посещением фестиваля «Черничный пирог».
В духе мемов нашего времени Юлия Ветошкина призвала пермяков «вернуть Каме былую мощь и значимость».
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