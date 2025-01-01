Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край в 2024 году посетило 93 тысячи круизных туристов Более 50 тысяч туристов привлекли сплавы по прикамским рекам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 30 апреля глава краевого минтуризма Юлия Ветошкина рассказала о состоянии дел в сфере водного туризма в регионе.

По словам министра, количество судозаходов в прикамские порты увеличивается ежегодно. В прошлом году количество судозаходов составило 442 (годом ранее — 405), а количество круизных туристов, посетивших Прикамье, — 93 тыс. человек; для сравнения, в 2021 году эта цифра составляла 13,3 тыс. человек, а в 2023-м — 77,7 тыс.

В Пермском крае работает семь компаний в сфере водного туризма, зарегистрированных в Прикамье и являющихся налоговыми резидентами региона. Их совокупный флот составляет 12 теплоходов общей пассажировместимостью более 2,5 тыс. человек.

Около 50 тыс. туристов ежегодно участвуют в сплавах по рекам Пермского края. Особенно популярны Чусовая, Вишера, Сылва, Усьва и Койва. В сфере организации сплавов работает 10 туроператоров, которые предлагают сплавы разного формата — от «эконом» до «премиум».

В последние годы, по словам Юлии Ветошкиной, становятся популярны тематические сплавы с экскурсионной программой. Так, со 2 по 9 мая пройдёт тематический сплав «Соль Камская» — 252 км от Соликамска до Перми на быстроходных каяках. Программой сплава, который организует туроператор «Доступный Урал», предусмотрено посещение Музея соли, Усолья, музеев Пожвы, а также индустриальных объектов, в том числе нефтяного месторождения им. В. Сухарева на искусственных островах. Туроператор «Золотой компас» в течение лета предлагает сплавы категории «Комфорт». Туроператор «Белый камень» предлагает лодочные путешествия по Вишере с подъёмом на Ветлан и Полюд и посещением фестиваля «Черничный пирог».

В духе мемов нашего времени Юлия Ветошкина призвала пермяков «вернуть Каме былую мощь и значимость».

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