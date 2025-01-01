«Бионорд» помог Перми справиться с последствиями рекордного снегопада Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

28 апреля в Перми прошёл самый сильный за последние десятилетия снегопад: за сутки выпало 32 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 33 см. Штормовой ветер с порывами до 20 м/с дополнительно осложнил ситуацию на дорогах и временно парализовал работу местного аэропорта.

В этих экстремальных погодных условиях городскими службами были применены современные противогололёдные материалы "Бионорд": для дорог — «Бионорд Универсальный» и «Бионорд Двухфазный», а для тротуаров — комбинированный «Бионорд Тротуары» с добавлением мраморной крошки. Составы производятся Уральским заводом противогололёдных материалов (УЗПМ) по ГОСТ и сохраняют эффективность при повторяющихся циклах «таяние — замерзание».

Материалы использовались точечно на подъёмах, спусках, маршрутах общественного транспорта и других критически важных участках для быстрой ликвидации наледи и обеспечения необходимого сцепления колёс с покрытием. Общий объём использованного «Бионорда» составил 46 т. Благодаря оперативной обработке улиц и тротуаров удалось минимизировать последствия снегопада, повысив безопасность передвижения на дорогах и пешеходных зонах.

Специалисты УЗПМ отмечают: «Перепады температуры в межсезонье требуют противогололёдных средств с быстрым стартом действия и длительным «последействием». Бионорд позволяет снизить число повторных обработок и сократить время механической очистки, что особенно важно при пиковой нагрузке на коммунальные службы».

Материалы «Бионорд» отличаются высокой скоростью действия при изменении температур, эффективно предотвращают повторное обледенение покрытия и снижают объём необходимой последующей уборки улиц. Специальные антикоррозионные добавки, в свою очередь, минимизируют воздействие на транспортные средства и объекты городской инфраструктуры. Опыт Перми дополняет положительную статистику применения современных реагентов «Бионорд» в других регионах и подтверждает их роль как одного из ключевых инструментов обеспечения безопасности движения в зимний и межсезонный периоды.





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