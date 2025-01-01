В филиале «ПМУ» «Уралхима» завершён комплексный остановочный ремонт Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» успешно проведён комплексный остановочный ремонт. Он начался 19 апреля и продлился семь суток. В сжатые сроки было проведено более 2500 работ. Ряд ключевых задач выполнялся в круглосуточном режиме.

В остановочном ремонте были заняты все ремонтные подразделения предприятия и производственный персонал основных цехов. Им помогали 11 сотрудников филиала «Азот» «Уралхима», а также персонал шести подрядных организаций. Проведены ревизия и ремонт технологического оборудования: колонн, теплообменников, аппаратов; обслуживание насосно-компрессорного оборудования; ремонт динамического оборудования цехов.

Валерий Галкин, главный инженер филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Ежегодный остановочный ремонт — важнейшее мероприятие, позволяющее предприятию бесперебойно работать в течение года и поставлять клиентам качественную продукцию. В этот период все силы сотрудников были направлены на то, чтобы качественно и в срок провести запланированные работы. Благодаря слаженности действий персонала все поставленные цели были достигнуты.





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