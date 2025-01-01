Алина Наумова На остановках Перми появятся 159 новых электронных табло с расписанием транспорта Их установят до конца 2027 года Поделиться Твитнуть

ГКУП «Центр организации закупок» на сайте госзакупок разместило лот на поиск подрядчика, который установит в Перми новые информационные табло на автобусных остановках.

В приложении к техническому заданию указано, что всего в городе появится 159 новых электронных табло. Планируется, что новые устройства появятся на остановках «Гипермаркет Семья», «Дом моделей», «Луначарского», «Максима Горького», «Пермский академический Театр-театр», «Площадь Ветеранов», «Дом культуры железнодорожников», «Площадь Карла Маркса», «Разгуляй», «Станция Пермь I», «Станция Пермь II», «ЦУМ», «Попова», «Улица Тимирязева», «Улица Борчанинова» и др. Кроме того, новые табло установят в Мотовилихинском, Индустриальном, Свердловском и Дзержинском районах города.





Согласно техническому заданию, исполнитель обязан транслировать на табло время прибытия общественного транспорта с помощью подключения устройств к информационной системы навигации МКУ «Городское управление транспорта». Также подрядчик обязан следить за состоянием и работоспособностью устройства: очищать его от загрязнений, проверять качество соединения и заменять запчасти в случае износа за свой счёт. Табло должно работать 23 часа в сутки.





Начальная стоимость контракта — 88,2 млн руб. Срок оказания услуг по информированию о прибытии транспорта — с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2027 года.

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