В роддоме Кировского района Перми увеличили вместимость родильного отделения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

В Кировском районе Перми завершены работы по реконструкции помещений четвёртого этажа в крыльях Б и В крупного родильного отделения Городской клинической больницы имени С.Н. Гринберга, расположенной на ул. Автозаводской.

По данным Управления капитального строительства Пермского края, масштаб реконструкции охватил свыше 1000 кв. метров. Проведена кардинальная перепланировка этажа, осуществлена замена всех внутренних коммуникаций и вентиляционных систем, установлена современная сантехника, обновлена отделка палат и коридоров. Модернизированы подъемные механизмы и кабины грузовых лифтов.

В результате ремонтных работ увеличилась вместимость родильного отделения на восемь мест в родовых палатах и на два места в отделении интенсивной терапии.

В ближайшее время в больнице будет произведена установка новой мебели и современного медицинского оборудования. Новое оснащение появится в медицинских пропускниках, комнатах для персонала, будет оборудован сестринский пост. В предродовой комнате планируется установка гидромассажной ванны для подготовки будущих матерей к родам.

Следует отметить, что роддом при больнице обслуживает беременных женщин и рожениц из Кировского района, а также других районов Перми и Пермского края. Здесь функционируют 70 акушерских коек для совместного пребывания матерей и новорожденных, а также пять коек отделения патологии беременности. Ежегодно в акушерском отделении рождается около 3500 детей.

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