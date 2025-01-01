На пермской телебашне 6 мая на 9 часов отключат часть оборудования Будут проводиться профилактические работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Пермского филиала РТРС продолжают ежегодное техническое обслуживание передающих станций цифрового телевещания в регионе. В рамках этих работ 6 мая профилактика будет проведена непосредственно на пермской телебашне. В период с 9 утра до 6 вечера планируется отключение оборудования, транслирующего аналоговые телеканалы «Ю» и «Суббота», сообщили в пресс-службе предприятия.

Отключение затронет Пермь, Пермский муниципальный округ, а также Добрянский, Краснокамский и Нытвенский городские округа.

В ходе работ будет проведена инспекция антенно-мачтовых конструкций, антенно-фидерных систем, электрооборудования и других важных компонентов. Кроме того, специалисты выполнят необходимые замеры и регулировку параметров передающего оборудования для обеспечения высокого качества сигнала.

Трансляция цифровых телепакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет вестись в обычном режиме, без каких-либо прерываний.

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