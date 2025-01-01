В Прикамье суд взыскал с хозяина маламута, укусившего в лицо семилетнего мальчика, 160 тысяч Поделиться Твитнуть

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Судебные приставы Прикамья взыскали компенсацию морального вреда в пользу укушенного собакой ребёнка и его матери, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В с. Коса на детской площадке произошёл неприятный инцидент. Семилетний ребёнок, гуляя, захотел погладить аляскинского маламута, который находился без поводка и намордника.

Внезапно пёс проявил агрессию и укусил мальчика в лицо и руку. В медицинском учреждении травмы квалифицировали как лёгкий вред здоровью, но ребёнку потребовалось около трех недель амбулаторного лечения.

Установление личности владельца собаки не составило труда, так как маламут был единственным представителем этой породы в данной местности, и многие свидетели знали, кому он принадлежит.

Мать пострадавшего мальчика, пережившая сильный стресс, обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за моральный ущерб. В судебном заседании она рассказала, что сын испытал психологическую травму, стал робким, особенно боится собак, а также у него остались видимые шрамы на лице.

Суд, изучив материалы дела, пришёл к заключению, что травмы ребёнка стали следствием халатности хозяина собаки, который не обеспечил безопасность окружающих.

В отделение судебных приставов поступили документы о взыскании 100 тыс. руб. в пользу ребёнка и 60 тыс. руб. в пользу его матери.

Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник не погасил долг вовремя. Судебный пристав применил меры принудительного взыскания: наложил штраф, арестовал банковские счета и обратил взыскание на зарплату. В результате предпринятых действий моральный вред был полностью компенсирован, а исполнительные производства завершены.

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