Работу перевозчика на автобусном маршруте № 6 в Перми оценили в 973 млн рублей С исполнителем заключат контракт на 5 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила о поиске перевозчика, который до конца 2030 года должен будет обслуживать автобусный маршрут № 6, соединяющий м/р Железнодорожный и станцию Пермь II. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 15 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 972,8 млн руб.

Техническое задание предусматривает использование автобусов большой вместимости. Маршрут протяжённостью 28,2 км пролегает по улицам Ветлужской, Докучаева и Спешилова, по Коммунальному мосту, улицам Попова и Ленина, площади Гайдара, а затем снова по ул. Ленина. Обратный маршрут пройдёт по ул. Ленина, площади Гайдара, улицам Окулова, Петропавловской, Попова, по Коммунальному мосту, по улицам Спешилова, Докучаева, Ветлужской, Заречной, Вагонной и Хабаровской.

Автобусы должны быть оборудованы системой кондиционирования, камерами видеонаблюдения, устройствами для безналичной оплаты проезда и оборудованием для спутниковой навигации, а также снабжены стикерами с QR-кодами.

Летом по будням на маршруте должно быть задействовано 14 автобусов, по выходным – 7. В зимний период количество автобусов должно быть увеличено до 15 в будни и до 8 в выходные.

Исполнителя должны назвать 19 мая.

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